Прогноз продаж автомобилей в России на 2024 год повышен до 1,45 млн единиц с 1,3 млн.

Об этом сообщает Reuters.

В сообщении говорится, что российские продажи автомобилей в 2024 году, будут выше, чем прогнозировалось ранее и достигнут 1,45 миллиона единиц, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)

Согласно сообщению Ассоциации, рынок лучше, чем ожидалось, отреагировал на вызовы, связанные с импортом и высокими процентными ставками.

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Автомобильный рынок России постепенно восстанавливается после обвала в 2022 году, в то время как китайские автопроизводители заполняют пробелы, оставленные западными конкурентами, большинство из которых покинули Россию после начала конфликта в Украине.

В январе 2024 года Ассоциация прогнозировала, что продажи новых легковых автомобилей вырастут на 15% в годовом исчислении до 1,3 миллиона единиц.

Уход западных автопроизводителей привел к всплеску импорта запчастей и автомобилей. Россия разрешила так называемый "параллельный импорт" многих товаров, которые могут попасть в страну без разрешения производителя.

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Сообщается, что прогноз был повышен с учетом различных экономических, регуляторных и политических факторов и, предполагая, что санкции и другое давление останутся на том же уровне до конца года.

Напомним:

Таможенные записи показывают, что российская компания Aurus, которая построила автомобиль, который Путин подарил Ким Чен Ыну, использует импортные детали из Южной Кореи - "главного врага" страны.

С начала большой войны и до июля 2023 года Россия ввезла не менее 3600 элитных автомобилей, несмотря на то, что страны G7 в начале марта 2022 года ввели ограничения на экспорт таких товаров в РФ.