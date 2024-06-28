У автомобілі, який Путін подарував Кіму, знайшли південнокорейські запчастини

Митні записи показують, що російська компанія Aurus, яка побудувала автомобіль, який Путін подарував Кім Чен Ину, використовує імпортні деталі з Південної Кореї - "головного ворога" країни.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Імпорт вказує на постійну залежність Росії від західних технологій, оскільки вона намагається протистояти спробам Заходу відрізати її від глобальних ланцюгів постачання в якості покарання за вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.

Росія імпортувала обладнання та компоненти на суму щонайменше 34 мільйони доларів у період з 2018 по 2023 рік для складання автомобілів і мотоциклів Aurus, свідчать митні записи, з якими ознайомилося агентство Reuters. Reuters не має доступу до більш свіжих даних.

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Імпорт включав деталі кузова, датчики, програмовані контролери, перемикачі, зварювальне обладнання та інші компоненти на загальну суму майже $15,5 млн, імпортовані з Південної Кореї. Запчастини також імпортували з Китаю, Індії, Туреччини, Італії та інших країн ЄС.

Іноземні поставки для Aurus продовжували надходити і після повномасштабного вторгнення Росії в Україну: з лютого 2022 року було імпортовано товарів на суму майже 16 мільйонів доларів, у тому числі вироблених у Південній Кореї, на суму 5 мільйонів доларів, свідчать записи.

Reuters не змогло визначити, які саме імпортні іноземні деталі опинилися в автомобілі, подарованому Кіму, і чи не порушував імпорт санкцій - ТОВ "Аурус" потрапило під санкції США в лютому 2024 року.

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Седан Aurus був розроблений російським державним науково-дослідним інститутом НАМІ у партнерстві з російським автовиробником Sollers, який відтоді продав свою частку.

Економічна правда.