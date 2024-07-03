РФ потеряла более трети экспорта алмазов с начала большой войны

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Россия два года подряд сокращает экспорт необработанных алмазов, объем экспорта за это время упал более чем на треть.

Об этом сообщает российский "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Кимберлийского процесса.

За два года экспорт необработанных алмазов из РФ снизился на 36% по сравнению с довоенным 2021 годом. В 2023-м общая стоимость экспорта алмазов упала на 7,7% по сравнению с 2022-м, до $3,7 млрд.

В первый год большой войны в Украине показатель упал на 24% к 2021, до 36,7 млн карат, тогда как добыча выросла на 7%, до 41,9 млн карат.

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В 2023-м экспорт продолжил падать, сократившись еще на 12%, до 32,4 млн карат. Также упала и добыча - на 11%, до 37,3 млн карат.

Сообщается, что ключевой покупатель российских алмазов Индия в 2023 году сократила импорт на 11%, до 128 млн карат.

Это произошло после того, как в предыдущие два года на фоне высокого спроса и растущих цен огранщики из Индии импортировали в 2,5 раза больше алмазов, чем было добыто в мире.

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В сообщении говорится, что это привело к росту уровня запасов. А подорожание кредитов, за счет которых финансируется половина всех закупок в гранильном сегменте, полностью съело заработок огранщиков, что и привело к снижению спроса.

Напомним:

Впервые за 15 лет российские власти начнут скупать алмазы за счет средств федерального бюджета, чтобы поддержать госкорпорацию "Алроса", которая попала под санкции и эмбарго западных стран.

Еврокомиссия одобрила предложение о запрете на продажу российских алмазов. В ближайшее время документ может быть направлен на рассмотрение всем странам-членам Евросоюза.

После начала полномасштабного вторжения РФ люксовые бренды, в частности, Tiffany и Cartier, объявили, что прекратили покупать российские бриллианты. На самом же деле компании продолжают покупать российские алмазы через посредников, в первую очередь Дубай.