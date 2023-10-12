Tiffany та Cartier продовжують використовувати в своїх виробах російські діаманти - розслідування

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Після початку повномасштабного вторгнення РФ люксові бренди, зокрема, Tiffany і Cartier, оголосили, що припинили купувати російські діаманти. Насправді ж компанії продовжують купувати російські алмази через посередників, в першу чергу Дубай.

Про це йдеться в розслідуванні Kyiv Independent.

Видання зазначає, що через півтора року повної війни експортні дані показують, що Росія продовжує продавати свої алмази на Захід. Зараз через посередників, в першу чергу Дубай.

Завдяки слабким американським санкціям і відсутності будь-яких санкцій щодо цього сектору в ЄС провідний російський виробник алмазів "Алроса", який частково належить державі, продовжує отримувати прибуток від продажу дорогоцінного каміння.

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Ймовірно, компанія використовує частину свого прибутку для прямого фінансування російської армії.

"Клієнти ювелірних брендів, таких як Tiffany і Cartier, не підозрюють, що гроші, які вони витрачають на діаманти, можуть сприяти війні Росії. Tiffany заперечує звинувачення, а Cartier не відповіла на інформаційний запит Kyiv Independent", – пише видання.

Останні зусилля Великої сімки (G7) остаточно обмежити продаж російських діамантів наштовхнулися на інтенсивну лобістську кампанію, організовану найбільшими алмазними компаніями світу з літа 2022 року.

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Який шлях проходять діаманти?

"Шлях діаманта довгий. Він може десятки разів переходити з рук у руки, перш ніж опинитися на каблучці чи браслеті, що робить його походження майже неможливим для відстеження", – йдеться в розслідуванні.

Діаманти, взяті із землі, називаються "необробленими". Ці алмази сертифіковані відповідно до Кімберлійського процесу, який був запроваджений у 2000 році, щоб зупинити торгівлю діамантами, що підживлює повстанські рухи. До цього так звані "криваві алмази", видобуті озброєними групами в країнах, що переживають громадянську війну, як-от Кот-д’Івуар, Сьєрра-Леоне та Демократична Республіка Конго, вільно надходили на ринок.

Кімберлійський процес охоплює лише алмази, які фінансують повстанські групи, але не алмази, які фінансують російську агресію.

Потім необроблені діаманти поліруються, проходять огранку і продаються посередникам і ювелірам.

Камені до одного карата продаються змішаними мішками з великою кількістю діамантів, які сортуються не за походженням, а за розміром і якістю.

Двоє інсайдерів галузі розповіли виданню, що на даному етапі відстежити походження алмазів стає практично неможливо.

Ще троє алмазних експертів назвали Дубай "пральні" для галузі: основним центром змішування каменів, куди компанії ввозять російські камені в посилки "змішаного походження".

Так, існує два способи замаскувати походження алмазу:

полірування каменю в індійському місті Сурат, після чого він більше не вважається "російським" за законодавством США (90% усіх необроблених алмазів у світі поліруються в Сураті);

необроблені алмази змішують в пакетах у Дубаї, а потім продають полірувальникам як "змішаний" товар (більш поширений спосіб).

"Таким чином, російські діаманти, відшліфовані в третій країні, більше не вважаються "російськими", а російські діаманти, що продаються в змішаних упаковках, неможливо відстежити до країни походження", – пояснює Kyiv Independent.

Двоє інсайдерів галузі розповіли, що наразі люксові бренди не можуть гарантувати, що вони не продають російські діаманти, хоча багато з них дали таку обіцянку своїм клієнтам.

Експорт діамантів з Росії

Попри те, що США, на які припадає 55% світового попиту на алмази та які імпортують більше, ніж решта світу разом узяті, запровадили обмеження на імпорт російських алмазів у березні 2022 року та через місяць ввели санкції проти "Алроса", прибутки компанії не зменшилися, а навпаки, виросли.

"Алроса" повідомила про вищі доходи від продажів у 2023 році, ніж у 2022 і 2021 роках. Експортні дані показують, що компанія поступово перемістила продажі з Антверпена, Бельгія, через який принаймні один раз проходить 80% усіх алмазів, до темного центру Дубая.

Російський експорт алмазів скоротився наприкінці 2022 року, але швидко відновився до рівня до вторгнення, оскільки Росія знайшла нові маршрути для експорту дорогоцінного каміння.

Згідно з даними Кімберлійського процесу, після повномасштабного вторгнення імпорт ОАЕ зріс у 2,5 рази, витіснивши ЄС як імпортер номер один російських необроблених алмазів.

37% російських поставок необроблених алмазів з початку великої війни Росії проти України прямували безпосередньо до Дубая. Це майже втричі більше порівняно з роками до вторгнення. У 2017-2022 роках в Дубай йшло в середньому 14% російських поставок.

Західні компанії, які займаються виробництвом предметів розкоші, не купують алмази безпосередньо в "Алроса". Вони покладаються на компанії, які купують алмази "змішаного походження" в Дубаї. За словами двох інсайдерів галузі, ні для кого не секрет, що це стосується і російських алмазів.

Співрозмовник у галузі розповів, що великі бренди, такі як Cartier і Tiffany, працюють лише з невеликою кількістю надійних постачальників. За його словами, "небагатьом довіреним" просто не вистачає пропозиції, щоб наситити люксові бренди, не знаходячи зворотного каналу для російських алмазів.

Ті посередники, які продають дорогоцінне каміння люксовим брендам, безпосередньо купують алмази "змішаного походження" в інших компаній.

За даними Import Genius, після повномасштабного вторгнення понад 400 компаній, головним чином розташованих у Бельгії, ОАЕ та Індії, придбали російські необроблені алмази.

Діаманти, придбані Cartier, мають застереження у внутрішніх документах: "Продавець цим гарантує, що ці діаманти не були огранені з необроблених діамантів, що походять з Росії". Інші великі бренди класу "люкс" використовують подібні формулювання.

За словами двох інсайдерів галузі, опитаних Kyiv Independent, бренди класу "люкс" знають, що цифри не складаються, і закривають на це очі.

Також ще один Інсайдер з галузі розповів, що знає покупця, який отримує російські діаманти та продає їх групі Louis Vuitton Moet Hennesy (LVMH), якій належить Tiffany, як змішане каміння, неправдиво засвідчуючи, що російських діамантів немає.

LVMH заперечив продаж будь-яких російських діамантів і заявив, що Tiffany відстежує походження всіх каменів понад 0,18 карата та перевіряє своїх продавців, щоб переконатися, що вони можуть відокремити російські діаманти від свого виробництва. Однак компанія не пояснила, як вона гарантує, що менші алмази, які вони використовують, не походять з Росії.