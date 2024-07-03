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Украина импортирует рекордный суточный объем электроэнергии

Среда, 3 июля 2024, 13:26 - Виктор Волокита
 

3 июля Украина ожидает рекордный объем импорта электроэнергии из пяти европейских стран.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Согласно сообщению, ожидается импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 34 263 МВт-ч. и с максимальной мощностью в отдельные часы до 1694 МВт. 

Речь идет о рекордном показателе.

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Напомним: 

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Президент Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем сообщил, что правительство сейчас работает над получением согласия со стороны Евросоюза по вопросу увеличения импорта электроэнергии в Украину.

В среду 3 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток, большую часть которых будут ограничивать три очереди отключений одновременно.

Экономическая правда 

Укрэнерго электроэнергия импорт
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