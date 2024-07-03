"Транспортный безвиз" между Украиной и Норвегией был продлен

Украина и Норвегия согласовали возможность продолжения перевозок без разрешений.

Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Украина и Норвегия согласовали возможность выполнения перевозок украинскими перевозчиками без разрешений до 30 сентября 2024 года.

Отмечается, что в августе 2024 года состоится заседание профильной комиссии, на котором будет обсуждаться пролонгация "транспортного безвиза" с Норвегией на более длительный срок.

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"Наша цель и задача - обеспечить возможность выполнять перевозки без разрешений для украинских перевозчиков в как можно большее количество стран", - сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Упрощение грузовых перевозок возможно для транспортных средств стандарта экологичности Евро-5 и выше.

Сообщается, что во время выполнения перевозок на борту грузовика водители должны иметь сертификат, подтверждающий экологический класс грузовика.

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Напомним:

Перевозчики, которые работают на условиях "транспортного безвиза" в странах Евросоюза (ЕС), должны вернуть все фуры в Украину до 10 июля, чтобы обновить документы в соответствии с новыми требованиями.

Украина и Евросоюз продлили действие Соглашения о либерализации грузовых перевозок еще на год с возможностью пролонгации.