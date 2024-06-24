Мінвідновлення закликало повернути всі фури з ЄС для оновлення документів

Перевізники, які працюють на умовах "транспортного безвізу" в країнах Євросоюзу (ЄС), мають повернути всі фури в Україну до 10 липня, щоб оновити документи відповідно до нових вимог.

Про це написав заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач на фейсбук-сторінці у понеділок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"До 10 липня всі вантажівки мають встигнути повернутися в України, щоб далі виїжджати вже з оновленими документами та маркуванням", - написав Деркач.

Ключовими документами, які повинні мати перевізники, щоб відповідати оновленим вимогам, за його словами, є наявність виписки про отримання ліцензії англійською мовою, документи на вантаж для порожніх вантажівок, маркування транспорту.

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Раніше повідомлялося, що "транспортний безвіз", термін дії якого спливав 30 червня 2024 року, було продовжено до 30 червня 2025 року та ще на шість місяців за умови, що "жодна зі сторін не заявить про незгоду на підставі переконливих і чітких доказів про порушення на ринку автомобільних перевезень".

Угоду про транспортний безвіз підписали заступник міністра Сергій Деркач і комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян.

Оновлена угода про транспортний безвіз містить захисне застереження, що дає змогу призупинити дію угоди в певних географічних районах, у яких фіксуються серйозні порушення на ринку автоперевезень.

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Економічна правда