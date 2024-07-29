"Укрэнерго": привыкайте экономно потреблять, это понадобится нам осенью и зимой
В "Укрэнерго" попросили украинцев привыкать к экономному энергопотреблению, особенно утром и вечером.
Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Привыкайте к экономному энергопотреблению, особенно утром и вечером. Эта привычка всем нам понадобится осенью и зимой", - сообщил он.
Также энергетики попросили украинцев сейчас перенести потребление электроэнергии на дневные часы.
"Ко всем одна просьба - если есть возможность, перенесите энергопотребление сейчас на дневные часы, с 11 до 15", - заявил Кудрицкий.
Глава энергокомпании объяснил, что в это время наибольшая солнечная активность и комфортная температура для работы солнечных станций.
Напомним:
Во вторник 30 июля применение графиков отключения света не запланированы.
Причина - снижение потребления из-за похолодания и возвращение в работу двух блоков АЭС.
Украинцы должны подумать о том, что они могут сделать для себя, чтобы легче пройти следующую зиму.
Экономическая правда.