ДТЭК дал совет украинцам в подготовке к зиме: рассчитывайте на себя, мы делаем все возможное

Украинцы должны подумать о том, что они могут сделать для себя, чтобы легче пройти следующую зиму.

Такое мнение высказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук на форуме "Будущее украинской энергетики. Диалоги с NV".

На вопрос модератора о советах украинцам в подготовке к зиме он заявил: "Рассчитывайте на себя".

"Рассчитывайте на себя. Я не шучу. Все в наших руках и зависит от каждого из нас. Если каждый подумает, что он сможет сделать для того, чтобы пройти следующую зиму, и сделает что-то из этого, у него точно (зима пройдет легче - ЭП)", - заявил он.

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В то же время он выразил надежду, что остальное будет сделано энергетиками, которые работают 24 на 7.

Кроме этого, он добавил, что ожидает от правительства и всех участников процесса подготовки энергетики к зиме кратное увеличение скорости.

"Ее нужно умножить на 100. Тогда мы что-то успеем во всех процессах", - отметил Сахарук.

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Напомним:

Компания ДТЭК до октября планирует вернуть в работу 60-70% генерации, которую она потеряла в результате российских массовых обстрелов весной этого года.

Восстановить все энергообъекты до начала отопительного сезона, которые повредили россияне, не удастся.

Экономическая правда.