Энергетики добавили 3 часа света в понедельник: когда начнут действовать графики
Энергетики в очередной раз сократили время действия графиков ограничений света: начнут выключать с 20:00, а не 18:00, как планировалось ранее.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"По информации "Укрэнерго" графики отключений начнут действовать с 20:00, а не с 18:00, как планировалось ранее. И продлятся до 22:00, а не до 23:00", - говорится в сообщении.
Ранее продолжительность действия графиков отключений света уже корректировалась. В воскресенье энергетики прогнозировали, что графики будут применять 7 часов.
Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.Реклама:
Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет
Экономическая правда.