Энергетики добавили 3 часа света в понедельник: когда начнут действовать графики

Энергетики в очередной раз сократили время действия графиков ограничений света: начнут выключать с 20:00, а не 18:00, как планировалось ранее.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"По информации "Укрэнерго" графики отключений начнут действовать с 20:00, а не с 18:00, как планировалось ранее. И продлятся до 22:00, а не до 23:00", - говорится в сообщении.

Ранее продолжительность действия графиков отключений света уже корректировалась. В воскресенье энергетики прогнозировали, что графики будут применять 7 часов.

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Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области. Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений. Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго. Реклама: Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

Экономическая правда.