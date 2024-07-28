У понеділок графіки відключень електроенергії застосовуватимуть з 16:00 до 23:00
За вказівкою НЕК "Укренерго", графіки погодинних відключень електроенергії у понеділок 29 липня планують застосовувати з 16:00 до 23:00.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Як повідомляють у пресслужбі, у понеділок 29 липня ввечері, з 16:00 до 23:00 планують застосовувати одну чергу відключень. У інші години обмежень не передбачають
Довідка: коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.Реклама:
Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго. Саме обленерго формують відповідні графіки для кожного регіону. "Укренерго" визначає лише кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго в країні.
Про зміни у графіках повідомлятимуть окремо.
Нагадаємо:
За вказівкою НЕК "Укренерго", графіки погодинних відключень електроенергії у неділю 27 липня застосовували з 18:00 до 22:00.
Економічна правда