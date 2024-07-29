Ожидания изменились: Минагрополитики ухудшило прогноз урожая 

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Министерство аграрной политики прогнозирует существенное снижение урожайности поздних культур из-за аномальной жары в июле.

Об этом в эфире единого телемарафона сказал и.о. министра Тарас Высоцкий, пишет LIGA.net.

"Есть, к сожалению, негативное влияние. Очевидно, что такие нетипично высокие температуры вызвали стресс у растений, и соответственно, не могут пройти незамеченными", - сказал он.

Ранние культуры, такие как пшеница, ячмень, рожь, рапс, просо и горох, пострадали меньше. На юге и востоке урожайность уменьшилась, но в центре и на севере она, наоборот, подросла. Поэтому в среднем, сказал и.о. министра, показатель по стране будет меньше где-то на 5%.

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"А вот на позднюю группу будут более негативные последствия. Это кукуруза, соя и подсолнечник. В большинстве регионов будет снижена урожайность", - сказал Высоцкий.

По предварительным оценкам, урожайность поздних культур упадет из-за жары на 15%.

Напомним:

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В начале июля Минагрополитики пересмотрело прогноз по будущему урожаю, увеличив его с 74 до 77 млн тонн, из которых 56 млн тонн будут зерновые и зернобобовые и 21 млн тонн - масличные культуры.

Чуть позже прогноз изменился. В министерстве сообщили, что из-за рекордной засухи в южных областях Украины, урожайность пшеницы и ячменя может снизиться на 5-7% по сравнению с прошлым годом.

Экономическая правда