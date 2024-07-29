Украина может перейти на новую систему классификации предпринимательства: введут новые категории

Предпринимателей предлагают разделить на 5 новых категорий по сегментному подходу в противовес секторальному, которым пользуются сейчас.

Об этом сообщает пресс-служба комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.

В Украине предлагают перейти на другую систему классификации предпринимательства. Эта технология разделения бизнеса является сегментным подходом в противовес существующему секторальному. В частности, предлагается выделить в законодательстве пять категорий предпринимательства с распределением на подкатегории.

Отмечается, что нормативно-правовое регулирование, по мнению инициаторов соответствующих законодательных изменений, должно включать следующие категории экономических бизнес-субъектов:

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самозанятые, в состав которых должны входить предприниматели, которые ведут индивидуальную трудовую деятельность (ИТД) и независимую профессиональную деятельность (НПД);

платформеннозанятые, то есть те, которые взаимодействуют с цифровыми платформами;

семейное предпринимательство;

микропредпринимательство (микробизнес);

малое предпринимательство (малый бизнес).

Все вышеупомянутые категории экономических субъектов относятся к общепризнанному сектору МСБ (микро, малого и среднего бизнеса).

Сообщается, что целью изменений нормативного регулирования ведения бизнеса является, по мнению инициаторов этого процесса, предоставление некоторым категориям дополнительных преференций.

В частности, это должно касаться таких категорий, как самозанятые, платформеннозанятые лица и семейные бизнесы.

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"Предоставление экономически проактивным лицам, которые сознательно принимают предпринимательский риск, широкого спектра возможностей реализовать свой экономический и предпринимательский потенциал с максимальным социально-экономическим эффектом, создание условий для всеобъемлющей детенизации внелегальной экономики и обеспечение эволюции развития предпринимателей от базовых форм экономической организации (самозанятых) до категорий среднего и крупного бизнеса", – отмечается в сообщении.

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Напомним:

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