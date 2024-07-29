Рада з питань підприємництва планує спеціальне засідання по підвищенню податків

Рада з питань підприємництва в умовах воєнного стану планує спеціальне засідання, пов'язане з законопроєктом про підвищення податків.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

"Планується спеціальне засідання Ради з питань підприємництва в умовах воєнного стану, де обговорюватимуться питання, пов'язані з законопроєктом №11416", - повідомив він.

Гороховський додав, що це дозволить донести бачення підприємців до керівництва держави.

Реклама:

Законопроєкт №11416 - урядовий пакет підвищення наявних та введення нових ставок військового збору: 15% для покупців авто, 5% військовий збір на послуги мобільного зв'язку, збільшення до 5% для доходів фізосіб, перегляд податку для ФОПів та інше.

"Економічна правда" раніше детальніше описала запропоновані податкові "ноу-хау": Треба фінансувати війну. Які податки зростуть

Нагадаємо:

Реклама:

Раніше, проти законопроєкту висловився засновник Ajax Systems Олександр Конотопський: "Податки піднімати не можна. Це архітектурна річ. Ні громадяни не бізнес до цього не готові".

Разом з ним, своє ставлення до урядової пропозиції висловив співзасновник monobank Олег Гороховський:

"Зараз слухай...Той, хто прийде до тебе, з пропозицією підвищити податки у країні, що воює, той і зрадник", - написав він на фейсбук-сторінці.

На запитання, як знаходили кошти під час попередніх воєн, Гороховський написав, що "розстрілювали тих, хто краде і мародерствує під час війни".

Новий законопроєкт щодо змін до податків суттєво дискримінуватиме сумлінних прозорих платників податків, толеруючи податкових "ухилянтів" та збільшуючи тіньову економіку, вважають у Американській торговельній палаті в Україні.

Економічна правда.