Diia.City United выступает против повышения налогов
Объединение Diia.City United выступает против поднятия налогов с оборота компаний и доходов физлиц и призывает правительство проработать другие источники поступлений в бюджет.
Об этом говорится в релизе объединения.
"Выступаем против необоснованного поднятия налогов с оборота (дохода) компаний и доходов физлиц и призывает правительство проработать другие источники поступлений в бюджет, исходя из следующего", - говорится в сообщении.
Так, объединение считает, что такие изменения приведут к увеличению теневой экономики и оттока бизнеса из Украины.
Вместо повышения налогов, Diia.City United призывает правительство сосредоточиться на детенизации экономики, реформировании налоговой и таможенной служб, сокращении расходов государственного бюджета и борьбе с теневыми секторами.
Объединение также напоминает, что государство взяло на себя обязательства по стабильности налогового режима для технобизнеса Дія.City, и повышение налогов будет противоречить этим обязательствам.
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Напомним:
Ранее, против законопроекта высказался основатель Ajax Systems Александр Конотопский: "Налоги поднимать нельзя. Это архитектурная вещь. Ни граждане, ни бизнес к этому не готовы".
Вместе с ним, свое отношение к правительственному предложению высказал соучредитель monobank Олег Гороховский:
"Сейчас слушай ... Тот, кто придет к тебе, с предложением повысить налоги в воюющей стране, тот и предатель", - написал он на фейсбук-странице.
На вопрос, как находили средства во время предыдущих войн, Гороховский написал, что "расстреливали тех, кто ворует и мародерствует во время войны".
Новый законопроект об изменениях в налоги существенно дискриминировать добросовестных прозрачных налогоплательщиков, терпя налоговых "уклонистов" и увеличивая теневую экономику, считают в Американской торговой палате в Украине.
Экономическая правда.