Diia.City United выступает против повышения налогов

Объединение Diia.City United выступает против поднятия налогов с оборота компаний и доходов физлиц и призывает правительство проработать другие источники поступлений в бюджет.

Об этом говорится в релизе объединения.

"Выступаем против необоснованного поднятия налогов с оборота (дохода) компаний и доходов физлиц и призывает правительство проработать другие источники поступлений в бюджет, исходя из следующего", - говорится в сообщении.

Так, объединение считает, что такие изменения приведут к увеличению теневой экономики и оттока бизнеса из Украины.

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Вместо повышения налогов, Diia.City United призывает правительство сосредоточиться на детенизации экономики, реформировании налоговой и таможенной служб, сокращении расходов государственного бюджета и борьбе с теневыми секторами.

Объединение также напоминает, что государство взяло на себя обязательства по стабильности налогового режима для технобизнеса Дія.City, и повышение налогов будет противоречить этим обязательствам.

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Напомним:

Ранее, против законопроекта высказался основатель Ajax Systems Александр Конотопский: "Налоги поднимать нельзя. Это архитектурная вещь. Ни граждане, ни бизнес к этому не готовы".

Вместе с ним, свое отношение к правительственному предложению высказал соучредитель monobank Олег Гороховский:

"Сейчас слушай ... Тот, кто придет к тебе, с предложением повысить налоги в воюющей стране, тот и предатель", - написал он на фейсбук-странице.

На вопрос, как находили средства во время предыдущих войн, Гороховский написал, что "расстреливали тех, кто ворует и мародерствует во время войны".

Новый законопроект об изменениях в налоги существенно дискриминировать добросовестных прозрачных налогоплательщиков, терпя налоговых "уклонистов" и увеличивая теневую экономику, считают в Американской торговой палате в Украине.

Экономическая правда.