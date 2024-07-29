Увеличение налогов для ФЛП 3 группы легко заменяется деньгами для телемарафона - нардеп

Перенаправление средств из некоторых бюджетных программ могут заменить определенные пункты правительственного пакета увеличения налогов.

Об этом сообщил заместитель главы Финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

"Например, увеличение налогообложения ФЛП 3 группы легко заменяется деньгами, которые мы в бюджете тратим на телемарафон", - сообщил нардеп.

В то же время идея налогообложения посылок и отмены действующей льготы в 150 евро принесет в бюджет 3,3 млрд грн за год.

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"А знаете что так же может легко принести деньги в этом году? Отказ Минэкономики от идеи "кэшбека", - продолжил нардеп.

Также, перенаправление неиспользованных средств из 41 программы бюджета принесет столько же, сколько и налог с покупателей авто в 15% - 10 миллиардов гривен в год.

"Это упражнение показывает нам, что если полезть в бюджет и немного подумать, что забрать, то от большинства абсолютно ненужных и сложных в администрировании идей можно спокойно отказаться", - добавил Железняк.

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Напомним:

Ранее, против законопроекта высказался основатель Ajax Systems Александр Конотопский: "Налоги поднимать нельзя. Это архитектурная вещь. Ни граждане, ни бизнес к этому не готовы".

Вместе с ним, свое отношение к правительственному предложению высказал соучредитель monobank Олег Гороховский:

"Сейчас слушай ... Тот, кто придет к тебе, с предложением повысить налоги в воюющей стране, тот и предатель", - написал он на фейсбук-странице.

На вопрос, как находили средства во время предыдущих войн, Гороховский написал, что "расстреливали тех, кто ворует и мародерствует во время войны".

Новый законопроект об изменениях в налоги существенно дискриминировать добросовестных прозрачных налогоплательщиков, терпя налоговых "уклонистов" и увеличивая теневую экономику, считают в Американской торговой палате в Украине.

Экономическая правда.