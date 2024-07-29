Продажи McDonald's упали впервые с 2020 года

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Сеть не оправдала ожиданий аналитиков относительно умеренного роста продаж.

Об этом сообщает Bloomberg.

Во втором квартале продажи McDonald's Corp. упали впервые с 2020 года, не оправдав ожиданий аналитиков относительно роста.

Сравнительные продажи сети - показатель, отслеживающий рестораны, открытые более года, – упали на 1% по сравнению с предыдущим годом.

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Сообщается, что в каждом из географических сегментов McDonald's наблюдалось падение продаж. В США эта тенденция была частично обусловлена снижением пешеходного трафика.

Рост продаж McDonald's замедлился в этом году, поскольку посетители по всему миру сократили потребление биг-маков из-за многолетнего роста цен и ограниченности бюджетов домохозяйств.

В конце прошлого квартала поставщик фаст-фуда запустил в США акцию по продаже блюд за 5 долл, чтобы убедить посетителей, что это все еще доступный вариант.

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Первые результаты свидетельствуют о том, что это привлекает клиентов, хотя любой рост продаж не будет очевидным до конца этого года. Он также ввел лимитированные позиции меню, надеясь заманить клиентов, такие как каджунский бекон McCrispy и "бабушкин" McFlurry.

Отмечается, что McDonald's также сообщил о снижении продаж в одних и тех же магазинах в Китае и Франции.

Прибыль, за вычетом некоторых статей, в первом квартале составила 2,97 долл на акцию, не дотянув до среднего прогноза аналитиков.

Напомним:

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's частично теряет права на использование товарного знака BigMac в ЕС в пользу ирландского конкурента - сети фастфуда Supermac's.

McDonald's удаляет технологию заказа на основе искусственного интеллекта (ИИ) из своих ресторанов в США после того, как клиенты поделились комическими неудачами в Интернете.