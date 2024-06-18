МакФлурі з беконом: McDonald's відмовився від штучного інтелекту при замовленні

фото: Getty image

McDonald's видаляє технологію замовлення на основі штучного інтелекту (ШІ) зі своїх ресторанів у США після того, як клієнти поділилися комічними невдачами в Інтернеті.

Про це повідомляє BBC.

Випробування системи, яка використовує ШІ для розпізнавання голосу для обробки замовлень, було оголошено ще у 2019 році.

Однак це не виявилося гарною ідеєю і призвело до появи вірусних відео дивних неправильно прийнятих замовлень, починаючи від морозива з беконом і закінчуючи курячими нагетсами на сотні доларів.

Реклама:

McDonald's повідомила понад 100 ресторанів, що видалить технологію до кінця липня.

Однак компанія впевнена, що голосове замовлення для МакДрайв стане частиною майбутнього ресторанів.

Зазначається, що американська компанія IBM, яка розробила технологію, що використовувалась McDonald's, заявила, що продовжить співпрацю у майбутньому.

Реклама:

Нагадаємо:

Американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's частково втрачає права на використання товарного знака BigMac в ЄС на користь ірландського конкурента – мережі фастфуду Supermac's.

Протягом 2024 року мережа ресторанів швидкого харчування McDonaldʼs планує відкрити свої філіали в Ужгороді, Чернівцях та передмісті Києва. Загалом компанія має намір відкрити не менше шести ресторанів в Україні.