McDonald's програв конкуренту справу за товарний знак Big Mac

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Американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's втратила товарний знак Big Mac для продуктів із птиці на користь ірландського конкурента – мережі фастфуду Supermac's.

Таке рішення у середу, 5 червня, ухвалив Генеральний суд Європейського союзу, передає LIGA.net.

"McDonald's не довів справжнього використання протягом безперервного п'ятирічного періоду в Європейському Союзі щодо певних товарів та послуг", – йдеться у рішенні суду.

В основі рішення європейського суду лежить спроба Supermac's у 2017 році заборонити використання McDonald's назви Big Mac, яку американська компанія зареєструвала у 1996 році для продуктів з м'яса та птиці, а також послуг, що надаються у ресторанах.

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Відомство інтелектуальної власності Європейського союзу (EUIPO) відхилило заяву Supermac's та підтвердило використання McDonald's цього терміну для сендвічів з м'ясом та куркою, що спонукало ірландську компанію оскаржити це рішення.

Supermac's, що відкрила свої перші ресторани в Голуеї в 1978 році, продає гамбургери з яловичиною та куркою, а також смажені курячі нагетси та сендвічі.

Генеральний суд відхилив докази McDonald's і частково анулював та змінив рішення EUIPO.

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Рішення може бути оскаржене у Суді Європейського Союзу, найвищому судовому органі Європи.

Нагадаємо:

Ресторан мережі McDonald’s, що розташований біля Центрального залізничного вокзалу Києва, зачиняється на реконструкцію до кінця осені.

Економічна правда