Совет по вопросам предпринимательства планирует специальное заседание по повышению налогов

Совет по вопросам предпринимательства в условиях военного положения планирует специальное заседание, связанное с законопроектом о повышении налогов.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

"Планируется специальное заседание Совета по вопросам предпринимательства в условиях военного положения, где будут обсуждаться вопросы, связанные с законопроектом №11416", - сообщил он.

Гороховский добавил, что это позволит донести видение предпринимателей до руководства государства.

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Законопроект №11416 - правительственный пакет повышения существующих и введения новых ставок военного сбора: 15% для покупателей авто, 5% военный сбор на услуги мобильной связи, увеличение до 5% для доходов физлиц, пересмотр налога для ФЛП и прочее.

"Экономическая правда" ранее подробнее описала предложенные налоговые "ноу-хау": Надо финансировать войну. Какие налоги вырастут

Напомним:

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Ранее, против законопроекта высказался основатель Ajax Systems Александр Конотопский: "Налоги поднимать нельзя. Это архитектурная вещь. Ни граждане, ни бизнес к этому не готовы".

Вместе с ним, свое отношение к правительственному предложению высказал соучредитель monobank Олег Гороховский:

"Сейчас слушай ... Тот, кто придет к тебе, с предложением повысить налоги в воюющей стране, тот и предатель", - написал он на фейсбук-странице.

На вопрос, как находили средства во время предыдущих войн, Гороховский написал, что "расстреливали тех, кто ворует и мародерствует во время войны".

Новый законопроект об изменениях в налоги существенно дискриминировать добросовестных прозрачных налогоплательщиков, терпя налоговых "уклонистов" и увеличивая теневую экономику, считают в Американской торговой палате в Украине.

Экономическая правда.