У авиакомпаний из РФ начал сокращаться авиапарк западных лайнеров

Российские авиакомпании под влиянием западных санкций начали терять самолеты.

Об этом сообщает The Moscow Times, со ссылкой на данные "Росавиации".

С конца октября 2023 года по 26 июня 2024 года количество пригодных для полетов бортов в парке 13 крупнейших авиаперевозчиков сократилось на 3%, до 693 воздушных судов.

Согласно реестру Росавиации, больше всего самолетов за отчетный период выбыло из эксплуатации у России (входит в группу "Аэрофлот") - 12 судов. При этом на "консервации" находятся 19 лайнеров.

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Также по пять судов выбыло у S7 и "Ямала", еще по два - у "ЮТэйр" и "Аэрофлота".

Основная причина увеличения количества выбывших самолетов связана со сложностями в обслуживании и ремонте импортных лайнеров.

В 2023 году компании перевезли 105 млн человек, что на 10% больше, чем в 2022-м, но на 22% меньше показателя 2019-го. В этом году предполагаемый пассажиропоток авиакомпаний сократится на 7%, до 98,1 млн. человек.

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Напомним:

Бизнес-джет Airbus A320neo стоимостью более 115 млн долл попал в Россию вопреки санкциям, запрещающим поставки иностранной авиатехники.

Россия выделила более 12 миллиардов долларов государственных субсидий и кредитов, чтобы удержать на плаву свой авиасектор после того, как западные санкции из-за вторжения в Украину прекратили поставки ключевых запчастей и услуг по техническому обслуживанию.