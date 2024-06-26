Мільярдер з РФ купив елітний літак за 115 мільйонів доларів, попри санкції ЄС – РосЗМІ

Один з літаків Airbus A320neo getty images

Бізнес-джет Airbus A320neo вартістю понад 115 млн дол потрапив до Росії всупереч санкціям, що забороняють постачання іноземної авіатехніки.

Про це повідомляє The Moscow Times.

В повідомленні йдеться, що володарем першого в Росії літака класу NEO може бути один із засновників компанії "Київська площа" Зарах Ілієв.

Його статки становлять близько $3 млрд, йдеться на сайті Forbes. Він перебуває під санкціями США і Великої Британії.

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Цей борт компанія Airbus Corporate Jets випустила із заводу наприкінці 2019 року під серійним номером 8774. У січні 2020-го він перелетів до Швейцарії для оснащення vip-інтер'єром і фарбування - на це пішов цілий рік.

Літак купували через зареєстровану в Сан-Марино компанію з адресою на Мальті, він отримав номер T7-HHH. Влітку 2022-го літак змінив прописку на азербайджанську і отримав інший номер - 4K-5555.

Після цього він отримав таджицький номер EY-565 і потім змінив прописку на російську і номер на RA-73889.

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Бізнес-джет може долати відстань в 11,1 тис. кілометрів з 25 пасажирами на борту, перебуваючи в повітрі до 13 годин. У всьому світі налічується всього десять таких літаків.

Нагадаємо:

Канада надала компанії Airbus дозвіл на використання російського титану у виробництві після того, як стала першим західним урядом, який заборонив постачання цього стратегічного металу в рамках останнього пакету санкцій.

Росія виділила понад 12 мільярдів доларів державних субсидій і кредитів, щоб утримати на плаву свій авіасектор після того, як західні санкції через вторгнення в Україну припинили постачання ключових запчастин та послуг з технічного обслуговування.