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Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро

Понедельник, 29 июля 2024, 11:15 - Алексей Артемчук

Средний курс доллара к гривне в понедельник 29 июля в банках Украины снизился, - до уровня 41,5 грн за доллар, евро стоит 45,15 гривны.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Так, в разрезе банков курс основных иностранных валют к гривне следующий:

  • ПриватБанк: доллар - 40.85 - 41.45, евро - 44.10 - 45.10.
  • Ощадбанк: доллар - 41.00 - 41.65, евро - 44.30 - 45.30.
  • ПУМБ: доллар - 41.00 - 41.50, евро - 44.50 - 45.10 
  • monobank (при оплате картой): доллар - 40.96 - 41.459, евро - 44.45 - 45.2

На 11:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,37 - 41,45 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 44,95 - 45,10 грн.

Напомним:

Национальный банк Украины установил на 29 июля 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,098 грн/$. 

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По состоянию на 26 июля Национальный банк уменьшил курс гривны к доллару на 3 копейки, евро - на 2 копейки.

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