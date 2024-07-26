Нацбанк зміцнив курс гривні: скільки коштують долар та євро
П'ятниця, 26 липня 2024, 09:52 -
Станом на 26 липня Національний банк зменшив курс гривні до долара на 3 копійки, євро - на 2 копійки.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,19 грн, євро – 44,68 грн (на 25 липня долар - 41,21 грн, євро – 44,70 грн).
На 09:40 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,45 – 41,55 грн.
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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,00 – 45,20 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,10 - 41,60 грн (курс на 25 липня – 41,16 - 41,65 грн);
- Євро – 44,60 - 45,25 грн (курс на 25 липня – 44,70 - 45,30 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
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- Приватбанк – 40,90 - 41,50 грн;
- Укрсиббанк – 41,00 - 41,65 грн;
- ПУМБ – 41,10 - 41,60 грн;
- Райффайзен банк - 41,00 - 41,59 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,494 грн за долар, monobank – 41,49 грн.
Економічна правда.
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