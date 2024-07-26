Нацбанк зміцнив курс гривні: скільки коштують долар та євро

Станом на 26 липня Національний банк зменшив курс гривні до долара на 3 копійки, євро - на 2 копійки.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,19 грн, євро – 44,68 грн (на 25 липня долар - 41,21 грн, євро – 44,70 грн).

На 09:40 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,45 – 41,55 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,00 – 45,20 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,10 - 41,60 грн (курс на 25 липня – 41,16 - 41,65 грн);

Євро – 44,60 - 45,25 грн (курс на 25 липня – 44,70 - 45,30 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 40,90 - 41,50 грн;

Укрсиббанк – 41,00 - 41,65 грн;

ПУМБ – 41,10 - 41,60 грн;

Райффайзен банк - 41,00 - 41,59 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,494 грн за долар, monobank – 41,49 грн.

Економічна правда.