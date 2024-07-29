Нацбанк знову підвищив курс гривні 

Національний банк України встановив на 29 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,098 грн/$.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 9 копійок.

Нацбанк на 29 липня встановив офіційний курс євро на рівні 44,63 грн (на 26 липня курс був встановлений на рівні 44,68 грн). Європейська валюта подешевшала на 5 копійок.

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Економічна правда