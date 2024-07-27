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Через украинский морской коридор удалось экспортировать 60 миллионов тонн груза

Суббота, 27 июля 2024, 14:46 - Владимир Туник-Фриз

За 11 месяцев работы украинского морского коридора, через порты Большой Одессы удалось вывезти более 60 млн тонн товаров.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

Всего за 11 месяцев работы морского коридора через порты Большой Одессы удалось экспортировать более 60 млн тонн груза.

Как отмечают в сообщении, из них - 40,6 млн тонн зерновые грузы, которые экспортируют в 46 стран мира.

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Напомним:

По сравнению с прошлым годом Украина увеличила объемы экспорта зерна и сейчас ежемесячно в среднем экспортируется 7 млн тонн.

В январе Украина вышла на довоенные объемы экспорта морем благодаря функционированию украинского морского коридора.

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10 августа 2023 года Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в и из украинских портов.

Россия в одностороннем порядке вышла из черноморской "зерновой инициативы" 17 июля 2023 года.

Экономическая правда

экспорт война товары
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