Через украинский морской коридор удалось экспортировать 60 миллионов тонн груза

За 11 месяцев работы украинского морского коридора, через порты Большой Одессы удалось вывезти более 60 млн тонн товаров.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

Всего за 11 месяцев работы морского коридора через порты Большой Одессы удалось экспортировать более 60 млн тонн груза.

Как отмечают в сообщении, из них - 40,6 млн тонн зерновые грузы, которые экспортируют в 46 стран мира.

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Напомним:

По сравнению с прошлым годом Украина увеличила объемы экспорта зерна и сейчас ежемесячно в среднем экспортируется 7 млн тонн.

В январе Украина вышла на довоенные объемы экспорта морем благодаря функционированию украинского морского коридора.

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10 августа 2023 года Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в и из украинских портов.

Россия в одностороннем порядке вышла из черноморской "зерновой инициативы" 17 июля 2023 года.

Экономическая правда