Морський експорт України у січні сягнув довоєнного рівня - Шмигаль

Урядовий портал

У січні Україна вийшла на довоєнні обсяги експорту морем завдяки функціонуванню українського морського коридору.

Про це під час засідання уряду розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Вже пів року працює український морський логістичний коридор. Пів року тому ми зняли блокаду Чорного моря й активізували українську морську торгівлю", - зазначив глава уряду.

Крім цього, паралельно вдалося запустити проект щодо страхування експорту від воєнних ризиків, а саме страхування суден, які заходять в українські порти.

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"Новим зерновим коридором вже пройшли понад 660 кораблів, які перевезли близько 20 млн тонн вантажів до 32-х країн світу. 70% з цих вантажів – це аграрна продукція наших сільгоспвиробників", - наголошує Шмигаль.

У січні Україна вийшла на довоєнні обсяги експорту морем, а по загальному обсягу експорту вже наближається до показників, які мали до початку великої війни.

У січні в грошовому еквіваленті загальний український експорт склав 3,1 млрд доларів, з них 1,9 млрд доларів – це морський експорт.

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"Це допомагає нам акумулювати внутрішні ресурси. Адже кожна гривня, яка надходить до бюджету від експортної торгівлі, йде на оборону. На краще забезпечення військових, на дрони та боєприпаси, на інноваційні продукти ОПК та багато іншого", - пояснив прем’єр-міністр.

Нагадуємо:

За даними Мінекономіки, у січні 2024 року Україна вийшла на рекордний за час широкомасштабного вторгнення показник фізичних обсягів експорту - вітчизняні виробники експортували 12 млн тонн продукції.