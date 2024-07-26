На Южноукраинской АЭС заменили гендиректора, предшественника перевели в "Энергоатом" 

Вячеслав Стоянов

С 25 июля на должность генерального директора филиала ОП "Южноукраинская АЭС" переведен Вячеслав Стоянов.

Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Как говорится в сообщении, предыдущий глава предприятия Игорь Полович переведен на должность исполнительного директора по производству и ремонтам АО "НАЭК „Энергоатом".

Как сообщили в пресс-службе, новый глава филиала "ОП „ПАЭС" Вячеслав Стоянов имеет техническое и экономическое образование.

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Последние два года Вячеслав Стоянов работал главным инженером - первым

заместителем генерального директора филиала "ОП „Ривненская АЭС".

Напомним:

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Международное агентство по атомной энергии подтвердило отключение энергоблока на Южно-Украинской АЭС на прошлой неделе из-за проблемы с трансформатором.

Ранее, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявлял о трех возгораниях трансформаторов тока на Южноукраинской АЭС, что привело к временному ухудшению ситуации с ограничениями света.

Впоследствии, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что информация о возгорании трансформаторов на Южно-Украинской АЭС и отключение энергоблока - не правда и российский нарратив.

"Центр противодействия дезинформации уже высказал позицию, что это все фейк, и самое интересное, знаете, что сначала эта информация появилась на российских каналах", - заявил он.

"Потом экспертам оно залетело в украинское медиапространство. Ну, это неправда, блок сети работает. Вопрос в том, для чего это делается", - продолжил Галущенко.

После этого, народный депутат Ярослав Железняк обратился с запросом о ситуации на ПАЭС в "Укрэнерго" и получил полностью противоположный ответ. Но Минэнерго повторно выпустило опровержение.