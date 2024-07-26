В Раде не отказываются от идеи повышения НДС

Верховная Рада может вернуться к идее повышения ставки налога на добавленную стоимость в поиске возможностей наполнить государственный бюджет, которому до конца года не хватает полтриллиона гривен.

Об этом в подкасте ЭП "Хроники экономики" рассказала председатель бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа.

В первых вариантах повышения налогов, которые разрабатывало Министерство финансов, фигурировало повышение НДС. Однако в окончательном варианте ведомство отказалось от этого в пользу повышения ставок военного сбора.

По словам Пидласой, такое решение было политическим. Однако повышение НДС имеет ряд преимуществ: это не новый налог, поэтому его легко администрировать, а также повышение ставки на 2-4 процентных пункта даст ощутимый эффект. НДС является бюджетообразующим налогом, импортный и внутренний НДС в этом году планово принесут по меньшей мере 788 миллиардов гривен.

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"Мой личный политический прогноз: мы еще вернемся к идее с повышением НДС. Нужно понимать, что то предложение, которое мы обсуждаем сейчас, еще претерпит изменения. Народные депутаты не проголосуют полностью версию правительства. Я не говорю, что это позволит полностью отказаться от повышения военного сбора", - отметила глава бюджетного комитета.

Она добавила, что среди предложений Минфина, которые в Раде могут пересмотреть - налог на сладкую воду, который ожидаемо принесет всего 7 миллиардов в год, но который будет сложно администрировать, а также вопрос о налогообложении импортным НДС посылок стоимостью до 150 евро.

Также доступна сокращенная текстовая версия: "Мы еще вернемся к идее повышения НДС". Глава бюджетного комитета Пидласа о пересмотре налогов

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Подробнее об изменениях читайте в материале: Надо финансировать войну. Какие налоги вырастут

Напоминаем:

До конца года бюджету не хватает полтриллиона гривен для финансирования сектора обороны. Как следствие, правительство Минфин разработало проект изменений в бюджет на соответствующую сумму.

Наполнять бюджет планируют из четырех основных источников: 125 млрд грн с повышения и введения новых налогов, 126 млрд грн от сбережения на обслуживании и погашении государственного долга, 160 млрд грн - от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), 89 млрд грн - перевыполнение существующих налогов и сборов.

Предлагается увеличить ставку военного сбора с 1,5% до 5% для физлиц, ввести военный сбор для юридических лиц в размере 1% от дохода, ввести военный сбор для ФЛП первой, второй и четвертой групп в размере 800 грн в месяц, ввести военный сбор для ФЛП третьей группы в размере 1% от дохода.

Такой подход вызвал критику. 13 аналитических центров предложили Кабинету министров повысить НДС, а не военный сбор. Первоначальное предложение правительства предусматривало повышение ставки НДС с 20% до 22-23%, военного сбора - с 1,5% до 5%. Кроме того, ожидалось, что последний будут платить и физлица-предприниматели.

В Минфине считают, что предлагают наиболее мягкий вариант финансирования дополнительных военных нужд среди всех возможных. Предполагалось, что бюджетный и налоговый законопроекты примут в обоих чтениях в июле, однако 23 июля в работе украинского парламента объявили перерыв до августа.