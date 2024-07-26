Украинские банки ожидают повышения спроса на все виды кредитов 

Повышение спроса на все виды корпоративных и розничных кредитов и рост объемов кредитного портфеля.

Об этом сообщил Национальный банк Украины со ссылкой на результаты ежеквартального опроса об условиях банковского кредитования.

Согласно сообщению, на дальнейший рост спроса на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса (МСП) повлияли потребность в капитальных инвестициях и оборотном капитале, более низкие процентные ставки и необходимость реструктуризировать долги.

Кроме того, спрос на займы среди населения повышался благодаря лучшим потребительским настроениям, лучшим перспективам рынка недвижимости, в частности низким процентным ставкам по ипотеке.

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В то же время закредитованность населения является самой низкой за всю историю наблюдения с 2016 года.

В НБУ также отметили, что во II квартале банки продолжали усиливали стандарты кредитования прежде всего для крупных предприятий, стандарты для МСП остались неизменными.

В III квартале планируется ужесточить стандарты для валютных кредитов. Однако для МСП и долгосрочных займов банки планируют смягчить кредитные стандарты. Продолжится смягчение стандартов потребительского кредитования.

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"Уровень одобрения заявок во II квартале уменьшился для корпоративных займов, за исключением кредитов МСП. Банки имели более консервативный подход к сумме займов, а для крупных предприятий - к требованиям к залогу", - рассказали в НБУ.

В то же время, как говорится в сообщении, для населения уровень одобрения заявок на кредиты вырос. Этому способствовали ослабление залоговых требований для ипотеки, увеличение объема кредитов и снижение процентных ставок и комиссий для потребительских займов.

Напомним:

В рамках меморандума о льготном кредитовании проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры банки получили заявок на 38 миллиардов гривен, одобрили - на 3 миллиарда.

Правление Национального банка Украины решило сохранить учетную ставку на уровне 13%.

Экономическая правда