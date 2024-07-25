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У межах меморандуму кредитування енергетики банки отримали заявок на 38 мільярдів

Четвер, 25 липня 2024, 14:54 - Артур Крижний

У межах меморандуму про пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури банки отримали заявок на 38 мільярдів гривень, схвалили - на 3 мільярди.

Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний під час пресбрифінгу щодо монетарної політики.

"З 1 червня по 21 липня загальний обсяг заявок до банків на кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури становить 38 мільярдів. За останній тиждень отримано заявок на 7 мільярдів", - заявив він.

Так, з 1 червня банки схвалили заявок на 3 мільярди гривень - це або вже підписані угоди, або угоди які будуть підписані.

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"За кілька тижнів маємо портфель кредитів на розбудову енергетичних потужностей на 337 мільйонів гривень", - додав Пишний.

Нагадаємо:

17 найбільших банків України під час Банківського форуму "Економічної правди" підписали меморандум про пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури.

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Економічна правда.

НБУ енергетика кредити
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