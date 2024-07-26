МАГАТЭ подтвердило отключение блока на Южноукраинской АЭС на прошлой неделе

Международное агентство по атомной энергии подтвердило отключение энергоблока на Южноукраинской АЭС на прошлой неделе из-за проблемы с трансформатором.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

"На прошлой неделе команда МАГАТЭ на Южноукраинской АЭС сообщила, что ее энергоблок №2 был временно отключен после срабатывания электрических защит из-за проблемы с трансформатором в открытом распределительном устройстве 330 кВ, расположенном за пределами площадки АЭС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате короткого замыкания произошло повреждение керамического изолятора, что привело к утечке масла, которое загорелось от электрической дуги.

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После восстановления электрического соединения реактор был перезапущен и начал поставлять электроэнергию в сеть примерно через 17 часов, выйдя на полную мощность чуть более чем через 24 часа после остановки, сообщает МАГАТЭ.

Ранее, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявлял о трех возгораниях трансформаторов тока на Южноукраинской АЭС, что привело к временному ухудшению ситуации с ограничениями света.

Впоследствии, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что информация о возгорании трансформаторов на Южно-Украинской АЭС и отключение энергоблока - не правда и российский нарратив.

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"Центр противодействия дезинформации уже высказал позицию, что это все фейк, и самое интересное, знаете, что сначала эта информация появилась на российских каналах", - заявил он.

"Потом экспертам оно залетело в украинское медиапространство. Ну, это неправда, блок сети работает. Вопрос в том, для чего это делается", - продолжил Галущенко.

После этого, народный депутат Ярослав Железняк обратился с запросом о ситуации на ПАЭС в "Укрэнерго" и получил полностью противоположный ответ. Но Минэнерго повторно выпустило опровержение.

Справка. В Украине эксперты МАГАТЭ присутствуют на Хмельницкой, Ровненской, Южноукраинской атомных электростанциях (АЭС) и на Чернобыльской АЭС.

Экономическая правда.