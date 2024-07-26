Акции технологических компаний на Уолл-стрит падают третий день подряд: причины

Рынки США следуют за Европой и Азией, поскольку инвесторы разочаровываются в компаниях за невыполнение плановых показателей прибыли.

Об этом сообщает Finacial Times.

В четверг, 26 июля, биржа Уолл-стрит потерпела третий день падения после того, как лучшие, чем ожидалось, показатели роста в США не смогли полностью смягчить его от сильной распродажи акций компаний в Европе и Азии.

Отмечается, что во время волатильной сессии индекс Nasdaq Composite колебался между начальным падением на 1,8% и последующим ростом на 1%, прежде чем закрыться с потерей 0,9%. В среду индекс высокотехнологичных компаний пережил худший день за последние 18 месяцев, упав на 3,6%.

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Такое стремительное падение произошло после того, как экономика США выросла на 2,8% в годовом исчислении во втором квартале, превзойдя прогнозы и развеяв беспокойство относительно замедления глобального роста.

Воодушевленные показателями ВВП, трейдеры вновь переключились на акции с низкой капитализацией, продолжив недавний мощный рост этого ранее нелюбимого класса активов.

Сообщается, что переориентация с крупных технологий на акции компаний с малой капитализацией началась в начале месяца после того, как более низкие, чем ожидалось, показатели инфляции в июне усилили уверенность инвесторов в том, что экономика США остается на пути к достижению "золотого сценария", когда инфляция замедляется, не вызывая рецессии.

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Резкое падение в Европе и Азии ознаменовало разворот ажиотажа вокруг акций технологических компаний, в частности тех, которые связаны с искусственным интеллектом, который вызвал основной прирост акций в этом году. Они также подчеркивают суровое наказание, которое инвесторы применяют к компаниям, не достигшим запланированных показателей прибыли.

Ожидания того, что Федеральная резервная система скоро снизит стоимость заимствований, вызвали смещение акцентов с высокотехнологичных высоко летящих компаний в непопулярные уголки рынка, такие как меньшие акции.

Американские производители микросхем, потрясенные сочетанием разочаровывающих результатов, геополитической напряженности и перехода на меньшие акции, возглавили движение индексов и в конечном итоге завершили день снижением: Nvidia снизилась на 1,7%, а AMD - на 4,4%.

Акции Alphabet упали на 3%, добавив к 5-процентному падению в среду после того, как опасения относительно роста капитальных затрат, связанных с искусственным интеллектом, перевесили хорошие прибыли компании во втором квартале.

Немецкий производитель микросхем Infineon Technologies упал на 6,5% в четверг, BE Semiconductor потерял 14%, а швейцарская полупроводниковая группа STMicroelectronics упала на 13,7% после того, как снизила свои прогнозы продаж на 2024 год.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,7 процента до самого низкого уровня с мая. Французский Cac 40 упал на 1,1%, а лондонский FTSE 100 вырос на 0,4%.

Напомним:

Производитель электромобилей Илона Маска теряет 12%, поскольку Nvidia, Microsoft и Apple возглавляют распродажу технологического сектора.

Tesla Inc. сообщила об очередном квартале неутешительных прибылей и подтвердила, что долгожданная презентация автономных такси была отложена, что поставило под угрозу бешеный рост акций автопроизводителя.