Найгірший день для фондового ринку США з 2022 року: які причини

Виробник електромобілів Ілона Маска втрачає 12%, оскільки Nvidia, Microsoft і Apple очолюють розпродаж технологічного сектору.

Про це повідомляє Financial Times.

Фондові індекси США в середу зафіксували найгірший день за більш ніж 18 місяців після того, як невтішні результати індексних важковаговиків Tesla і Alphabet поглибили розпродаж технологічного сектора.

Індекс "блакитних фішок" S&P 500 впав на 2,3%, що стало найгіршим днем з грудня 2022 року, а технологічний Nasdaq Composite впав на 3,6%, що стало найгіршим днем з жовтня 2022 року.

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Повідомляється, що втрати обох індексів були спричинені великими акціями технологічних компаній, зокрема Nvidia, Microsoft, Apple і Tesla. Цього року акції технологічних компаній, зокрема, акцій штучного інтелекту, забезпечили більшу частину зростання ринку.

Акції Tesla впали на 12,3%, що стало найгіршим денним показником з 2020 року, після того, як у вівторок виробник електромобілів оголосив про прибуток, який виявився значно нижчим за очікування.

Акції материнської компанії Google, Alphabet, впали на 5%, що стало найгіршим днем з січня, попри те, що вони ледь перевершили прогнози аналітиків щодо доходів. Доходи від реклами на YouTube не дотягли до консенсус-оцінок.

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Виробник мікросхем Nvidia став найбільшим тягарем для S&P 500, що впав на 6,8% в середу, в той час як Super Micro Computer і ASML Holdings, акції напівпровідникових компаній, були найбільшими аутсайдерами в Nasdaq.

Індекс Nasdaq впав більш ніж на 7% з максимуму закриття 10 липня, після чого нижча, ніж прогнозувалося, інфляція в США вперше спровокувала драматичний розворот ринку.

"Макроекономічна картина, схоже, дає тріщини", - відзначили аналітики JPMorgan.

Нагадаємо:

Tesla Inc. повідомила про черговий квартал невтішних прибутків і підтвердила, що довгоочікувана презентація автономних таксі була відкладена, що поставило під загрозу шалений ріст акцій автовиробника.