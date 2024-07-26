Экономика Северной Кореи возродилась из-за торговли оружием с Россией - Bloomberg

Экономика Северной Кореи возродилась после того, как торговля оружием с Россией обеспечили поддержку режиму Ким Чен Ына.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка Южной Кореи.

Валовой внутренний продукт Северной Кореи вырос на 3,1% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, положив конец трехлетней череде сокращений и продемонстрировав наибольший рост с 2016 года, согласно оценкам центробанка Южной Кореи.

Тяжелая и химическая промышленность стали лидерами экономического роста, увеличившись на 8,1% по сравнению с предыдущим годом. Хотя в отчете не говорится о том, занимаются ли эти отрасли производством оружия, в нем отмечается увеличение производства первичных металлов, которые могут включать железо, сталь, медь, никель и алюминий.

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Банк Кореи ежегодно отчитывается об экономике Северной Кореи на основе данных, которые он собирает от различных учреждений, и его цифры считаются одними из лучших анализов деятельности своего таинственного соседа, пишет Bloomberg.

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Напомним:

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Российские экспортеры угля начали поставлять топливо в Китай через КНДР.

Европейский Союз предложил санкции против Северной Кореи за предоставление России ракет, которые она применяет против Украины.

Экономическая правда.