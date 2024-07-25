В Верховной Раде подтвердили аварию на Южноукраинской АЭС - NV

Собеседники издания NV в Верховной Раде подтверждают, что в ночь на 16 июля почти половину суток не работали реакторы Южноукраинской АЭС: вышли из строя два трансформатора.

Об этом говорится в соответствующем материале издания.

"NV Бизнес пообщался с несколькими представителями власти в парламенте, так и с источником в энергетической отрасли. Все подтвердили факт аварии двух трансформаторов с 15 на 16 июля, что привело к выходу в холодный режим (отключение) одного из атомных реакторов ПАЭС", - говорится в материале.

"Да, действительно трансформаторы выходили из строя. Сгорели. От этого был дальнейший эффект, аварийно выключился блок на 1 тысячу МВт. За сутки его вернули в сеть. Основная причина - аномальная жара", - пояснил один из собеседников редакции в руководстве "Слуги народа".

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Собеседник в энергетической отрасли завил, что на подстанции АЭС взорвались емкости с маслом в двух высоковольтных трансформаторах от перегрева в результате жары.

В то же время этот собеседник отдает должное работникам "Энергоатома": в течение дня они оперативно устранили последствия аварии.

Источник оценивает масштаб аварии на три-четыре балла по десятибалльной шкале и называет это "технически-рядовой ситуацией".

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Также, редакция издания обратилась в Центр стратегических коммуникаций. Там отметили, что отрицали ситуацию, руководствуясь информацией от "Энергоатома" и министра Галущенко.

В пресс-службе Минэнерго на запрос NV не ответили.

Ранее, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявлял о трех возгораниях трансформаторов тока на Южноукраинской АЭС, что привело к временному ухудшению ситуации с ограничениями света.

Впоследствии, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что информация о возгорании трансформаторов на Южно-Украинской АЭС - не правда и российский нарратив.

"Центр противодействия дезинформации уже высказал позицию, что это все фейк, и самое интересное, знаете, что сначала эта информация появилась на российских каналах", - заявил он.

"Потом экспертам оно залетело в украинское медиапространство. Ну, это неправда, блок сети работает. Вопрос в том, для чего это делается", - продолжил Галущенко.

После этого, народный депутат Ярослав Железняк обратился с запросом о ситуации на ПАЭС в "Укрэнерго" и получил полностью противоположный ответ. Но Минэнерго повторно выпустило опровержение.

Экономическая правда.