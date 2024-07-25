Правительство выделило более 250 миллионов на водоснабжение для Николаева и Кривого Рога

Правительство выделило 258 млн гривен для реализации мероприятий, связанных с подачей воды по каналу "Днепр-Ингулец".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"258 млн грн для дальнейшей реализации проекта обеспечения водой Николаева и Кривого Рога", - заявил он.

Шмыгаль пояснил, что средства направят на мероприятия, связанные с подачей воды по каналу Днепр-Ингулец. По его словам, благодаря этому проекту и Николаев и Кривой Рог будут с водой.

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Напомним:

Во временно оккупированном Донецке остановилась подача воды из Дона: из-за отключения света в России насосные станции водопровода Дон-Донбасс вышли из строя.

Магистральный водопровод "Запорожье-Томаковка-Марганец" в Запорожской и Днепропетровской областях запустили в работу.

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Экономическая правда.