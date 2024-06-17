Водогін, який поєднує Запорізьку та Дніпропетровську області, запущено в роботу

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Магістральний водогін "Запоріжжя-Томаківка-Марганець" у Запорізькій і Дніпропетровській областях запустили в роботу.

Про це повідомив засновник групи компаній "Автострада" Максим Шкіль, пише "Інтерфакс-Україна".

"Магістральний водогін Autostrada побудувала з нуля за сім місяців - від проєктування до реалізації. Це рекордно короткий термін. Тільки розробка проєктів такого рівня займає до півтора року. У нас цього часу не було, враховуючи гуманітарну катастрофу, в якій опинився регіон через підрив Каховської ГЕС", - повідомив він.

За словами Шкіля, будівництво об'єкта завершено ще в лютому. Протяжність мережі становить 77,9 км, проєктна потужність - 150 тис. куб. м/добу. Загалом споруджено шість насосних станцій. Крім того, створено централізований операторський пункт управління водопроводом.

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Система водогону повністю автоматизована і працює від джерела постійного електропостачання. Зокрема, побудовано основну й резервну лінії електропостачання загальною протяжністю 26 км і потужністю 6кВ і 35кВ відповідно.

Вся система магістральних трубопроводів і насосних станцій розміщена під землею для захисту від обстрілів.

Шкіль зазначив, що роботи фінансували коштом кредитних і оборотних коштів компанії.

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"Незважаючи на стовідсоткову готовність водогону ще в лютому, борг держави перед Autostrada лише за цей об'єкт - 1,5 млрд грн. Сподіваюся, що це питання буде врегульоване найближчим часом", - додав він.

Економічна правда.