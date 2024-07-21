У Донецьк зупинилася подача води через відключення світла в Росії - Центр нацспротиву
У тимчасово окупованому Донецьку зупинилася подача води з Дону: через відключення світла у Росії насосні станції водопроводу Дон-Донбас вийшли з ладу.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Через відключення світла на Росії насосні станції новозбудованого каналу Дон-Донбас вийшли з ладу й водогін зупинився повністю. На ремонт необхідні місяці й ситуація з водою на захоплених територіях погіршилася", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що мешканці Донецька мають перебої з постачанням води, адже водогін Сіверський Донець – Донбас не функціонує через бойові дії. Для розв’язання проблеми окупанти два роки будували новий водогін з Дону, але його потужності проблему не вирішили.
Центр національного спротиву зауважує, що згідно з міжнародним правом, саме на окупанта лягає відповідальність за забезпечення життєдіяльності на захоплених територіях.
Економічна правда.