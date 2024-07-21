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У Донецьк зупинилася подача води через відключення світла в Росії - Центр нацспротиву

Неділя, 21 липня 2024, 17:38 - Артур Крижний

У тимчасово окупованому Донецьку зупинилася подача води з Дону: через відключення світла у Росії насосні станції водопроводу Дон-Донбас вийшли з ладу.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Через відключення світла на Росії насосні станції новозбудованого каналу Дон-Донбас вийшли з ладу й водогін зупинився повністю. На ремонт необхідні місяці й ситуація з водою на захоплених територіях погіршилася", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мешканці Донецька мають перебої з постачанням води, адже водогін Сіверський Донець – Донбас не функціонує через бойові дії. Для розв’язання проблеми окупанти два роки будували новий водогін з Дону, але його потужності проблему не вирішили.

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Центр національного спротиву зауважує, що згідно з міжнародним правом, саме на окупанта лягає відповідальність за забезпечення життєдіяльності на захоплених територіях.

Економічна правда.

війна вода інфраструктура
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