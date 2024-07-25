Экономисты критикуют повышения военного сбора: лучше поднять НДС – обращение

13 аналитических центров предложили Кабинету министров повысить НДС, а не военный сбор.

Об этом сообщает пресс-служба Экономической экспертной платформы.

Аналитические центры проанализировали правительственный законопроект №11416 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения" и отмечают, что проект содержит ряд крайне негативных норм, которые нанесут значительный ущерб экономике.

В частности они предлагают Минфину обратить внимание на повышение НДС, для наполнения бюджета.

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В сообщении говорится, что повышение военного сбора грозит тенизацией зарплат, а установление его для юридических лиц вообще является дискриминационным для отечественных производителей.

Сообщается, что налог с оборота является крайне негативным для экономики, искажает конкуренцию, дискриминирует украинских производителей.

"Возможным рациональным решением поиска дополнительных поступлений могло бы быть повышение ставки НДС [с 20%] на 4-5%", – говорится в заявлении.

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Негативным эффектом такого шага будет рост цен на все товары и услуги, но он будет в пределах 5%.

Отмечается, что повышение ставки НДС не требует никаких дополнительных административных действий, поэтому увеличение поступлений можно будет ожидать уже со следующего месяца. К тому же они являются практически гарантированными, в отличие от предложенных правительством сборов.

Также в сообщении считают целесообразным налогообложение дорогих автомобилей, от определенной пороговой суммы таможенной стоимости

"Аналитические центры призывают народных депутатов и Министерство финансов провести профессиональное обсуждение всех альтернатив и определить для дальнейшей реализации наименее вредные для экономики нормы", – говорится в заявлении.

Напомним:

Правительство готовится принять законопроект о повышении ставок военного сбора.

Правительство ответило на петицию с призывом пересмотреть и изменить Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы.

Намерение правительства обложить автомобилистов 15% военного сбора при первой регистрации авто может привести к обвалу объемов продаж на авторынке и привести к потере целых сетей официальных автодилеров.

Правительство предлагает наиболее мягкий вариант финансирования дополнительных военных нужд среди всех возможных.