Прибыль Hyundai выросла на 25%: какова причина

Компания сообщила, что мировые оптовые продажи автомобилей упали на 0,2% в этом квартале. Прибыль компании достигла 3.02 млрд долл.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, со ссылкой на пресс-службу Hyundai.

Чистая прибыль за квартал, закончившийся в июне, составила 4,174 трлн вон, или около 3,02 млрд долл, что на 25% больше, чем годом ранее.

Hyundai Motor продемонстрировал более сильный, чем ожидалось, рост прибыли во втором квартале, при этом высокие продажи автомобилей в США компенсировали вялый спрос в Южной Корее и других странах.

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Выручка за квартал выросла на 6,6% до 45,021 трлн вон. Операционная прибыль составила 4,279 триллиона вон, что стало лучшим квартальным показателем за всю историю Hyundai Motor.

Компания сообщила, что ее глобальные оптовые продажи автомобилей упали на 0,2% во втором квартале, но продажи в Северной Америке подскочили на 15%.

Hyundai Motor заявила, что ожидает, что спрос на гибридные автомобили останется высоким в ближайшей перспективе, добавив, что чистые электромобили будут лидировать на рынке экологически чистых транспортных средств в долгосрочной перспективе.

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Напомним:

Hyundai Motor и Kia Corp в воскресенье заявили, что компании подписали меморандум о взаимопонимании (MOU) с китайским поисковиком Baidu Inc, с целью разработки технологий для подключенных автомобилей.

Group DF International Дмитрия Фирташа и корейская Hyundai Engineering Co. Limited договорились о строительстве промышленного химического индустриального парка в Ровно.