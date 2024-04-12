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Group DF та Hyundai побудують хімічний індустріальний парк у Рівному

П'ятниця, 12 квітня 2024, 14:58 - Анастасія Жарикова
 
Group DF

Group DF International Дмитра Фірташа та корейська Hyundai Engineering Co. Limited домовились про будівництво промислового хімічного індустріального парку у Рівному. 

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Засновник і очільник Group DF Дмитро Фірташ та виконавчий  директор Hyundai Engineering Хієон-Сунг ХОНГ 12 квітня підписали угоду, яка дала старт цьому проекту.

Зазначається, що в рамках масштабного проекту передбачено будівництво заводів із виробництва "екологічно чистого" аміаку, азотних добрив та інших похідних хімічних продуктів. А також передбачено створення першого в Україні виробництва водню та аміаку на основі відновлюваних джерел електроенергії.

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15 листопада 2023 року Group DF International GmbH та південно-корейська Hyundai Engineering Co.Limited уклали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачав співпрацю сторін через створення спільних інвестиційних проектів у галузі виробництва добрив як на території України, так і в інших юрисдикціях. 

У ньому йшлося про плани спільної реалізації проектів будівництва нових та реконструкції існуючих хімічних заводів, що належать Групі.

Нагадуємо:

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Очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов заявив, що обережно ставиться до чуток про те, що держава може забирати у олігарха Дмитра Фірташа хімічний бізнес, але група придивляється до напряму добрив.

Group DF Hyundai
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