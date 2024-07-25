Несмотря на дефицит электроэнергии, НБУ улучшил прогноз роста экономики на этот год

Национальный банк Украины улучшил прогноз экономического роста на этот год до 3,7% (с 3% по предыдущему прогнозу).

Об этом говорится в пресс-релизе НБУ.

"Несмотря на дефицит электроэнергии и меньшие по сравнению с предыдущим годом урожаи, НБУ даже несколько улучшил прогноз экономического роста на этот год - до 3,7%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это обусловлено лучшими результатами I квартала и ожидаемым расширением бюджетных стимулов, а также развитием распределенной генерации, в том числе при поддержке масштабных программ кредитования.

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В то же время прогноз о росте реального ВВП на 2025-2026 годы также пересмотрели - на уровне 4-5%.

Предыдущий прогноз составлял: в 2024 году - 3%, 2025 - 5,3%, а в 2026 - 4,5%.

Напомним:

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Правление Национального банка Украины решило сохранить учетную ставку на уровне 13%.

Национальный банк Украины ухудшил свои ожидания относительно индекса потребительских цен в 2024 и 2025 годах: с 8,2% до 8,5% и с 6% до 6,6% соответственно.

Экономическая правда.