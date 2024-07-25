Центр Разумкова: трети украинцев хватает денег только на еду и сложно покупать одежду

ZN.UA

Трети (32%) семей Украины денег хватает только на еду - покупать одежду сложно.

Об этом сообщает издание zn.ua со ссылкой на данные Центра Разумкова.

Вместе с этим, почти половине (48%) семей украинцев денег хватает на еду и одежду, на дорогие покупки (например, бытовой техники) приходится откладывать.

Еще 9% семей украинцев не хватает денег даже на еду. Только 7,4% опрошенных хватает на все, они экономят только для очень дорогих покупок (например, автомобиля).

Реклама:

Чуть больше 1% семей украинцев могут позволить себе любые покупки.

Социологи также спрашивали о среднемесячном доходе семьи (имеется в виду именно совокупный доход):

29,5% опрошенных ответили, что их доход составляет до 8 тысяч гривен,

36,3% - от 8 до 18 тысяч,

16% - от 18 до 30 тысяч,

5,4% - более 30 тысяч гривен.

Однако стоит заметить, что львиная доля (67,2%) тех, кто живет на сумму до 8 тысяч грн, - незанятые или по возрасту, или по состоянию здоровья, пишет издание.

Реклама:

Напомним:

Украина переведена в категорию стран с доходами выше средних, согласно обнародованной классификации стран по уровню дохода на 2024 год финансовый год от Всемирного банка.

OLX Работа исследовала, как изменилась средняя заработная плата в наиболее востребованных по количеству объявлений отраслях на платформе с декабря 2023 года по май 2024 года.

Медианная зарплата разработчиков выросла на $200 - до $3500, однако прежде всего благодаря росту зарплат Tech Lead.

Реальный ВВП в первом квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличился на 6,5%.

Экономическая правда.