Всі розділи
Укр / Рус

Ринок праці: у яких галузях найбільше зросли зарплати у працівників

Четвер, 27 червня 2024, 14:52 - Артур Крижний

OLX Робота дослідила, як змінилася середня заробітна плата у найбільш затребуваних за кількістю оголошень галузях на платформі з грудня 2023 року по травень 2024 року.

Відповідна статистика наводиться у релізі компанії, який є у розпорядженні ЕП.

Так, у першій популярній галузі - Роздрібна торгівля, продажі і закупки - середня заробітна плата з початку року у даній категорії зросла на 6,7% (з 16,4 тис.гривень до 17,5 тис. грн). Далі йдуть такі галузі:

  1. Логістика / Склад / Доставка. Середня оплата праці у категорії збільшилась незначно – на 1,6% (з 24,2 тис. грн до 24,6 тис. грн);
  2. Виробництво / робітничі спеціальності.  Підвищення середньої заробітної плати у категорії – 5,3% (з 20 тис. до 21,2 тис. грн);
  3. Готельно-ресторанний бізнес / ТуризмЗ початку року середня оплата роботи у категорії зросла на 5,4% (16,3 тис. грн. станом на початок 2024 року та 17,2 тис. грн у травні 2024);
  4. Будівництво / облицювальні роботиОдна із перерахованих категорій тут, що показали досить незначний ріст середньої заробітної плати – 1,8% (з 27,3 тис. грн до 27,8 тис. грн);
  5. Клінінг / Домашній персонал. На 7,6% зросла середня заробітна плата, виходячи із розміщених оголошень у категорії (з 12,7 тисячі гривень до 13,7 тисячі);
  6. СТО / автомийки. Середня заробітна плата зросла на 3,4% (з 27,6 тис. грн до 28,6 тис.);
  7. Охорона / безпекаЄдина із категорій у переліку, що з початку року показали зниження середньої заробітної плати – на -7,8% (з 15,7 тис. грн оплата впала до 14,5. тис. грн);
  8. Краса / фітнес / спортУ категорії відбулось зростання середньої зарплати на 10% (з 18,5 тис. грн до 20,4 тис. грн);
  9. Адміністративний персонал / HR / Секретаріат. У категорії серед перерахованих тут відбувся найбільший ріст заробітної плати. З початку 2024 року до травня середня оплата праці зросла на 14% (з 17,6 тис. грн до 20,1 тис. грн). 

Читайте також: Людей бракує, зарплати зростають. Що відбувається на ринку праці

Реклама:

Нагадаємо:

В українців з'явилася можливість самостійно обрати посаду для служби в армії, оскільки запрацював сайт із вакансіями у війську "Будь собою".

У травні середня зарплата у вакансіях на Work.ua склала 20 000 грн. Цей показник залишається незмінним уже 4 місяці. 

Реклама:

Економічна правда.

ринок праці зарплата Україна
Реклама:
Матеріали за темою
У "Київпастрансі" дефіцит кадрів наближається до 30% 6 червня 2024, 12:47
Роботодавці: мобілізація і міграція - основні чинники браку кадрів 4 червня 2024, 10:24
Вимоги до кандидатів ростуть, але не зарплати: чи легко наймати айтівців у 2024 27 травня 2024, 15:22
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті