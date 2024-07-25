Цены на нефть в мире падают: какие причины

Нефть падает в цене из-за переговоров о прекращении огня на Ближнем Востоке и опасений относительно спроса в Китае.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что цены на нефть снизились. Поскольку беспокойство относительно слабого спроса в Китае, крупнейшем мировом импортере нефти, и ожидания скорого заключения соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке остановили рост цен.

Фьючерсы на нефть марки Brent на сентябрь упали на 59 центов, или на 0,7%, до 81,12 долл за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI на сентябрь упали на 61 цент, или на 0,8%, до 76,98 долл за баррель.

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Отмечается, что в этом году импорт нефти и переработка нефти в Китае были ниже, чем в 2023 году, из-за слабого спроса на топливо на фоне медленного экономического роста.

Падение фондовых рынков США также снизило аппетит трейдеров к риску. Все три основных индекса Уолл-стрит снизились в среду.

На Ближнем Востоке усилия по достижению соглашения о прекращении огня для прекращения войны в секторе Газа между Израилем и боевиками группировки ХАМАС в рамках плана, изложенного президентом США Джо Байденом в мае при посредничестве Египта и Катара, набрали обороты за последний месяц.

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Ожидается, что Федеральная резервная система США снизит ставки лишь дважды в этом году - в сентябре и декабре, поскольку устойчивый потребительский спрос в США требует осторожного подхода, несмотря на ослабление инфляции.

Снижение процентных ставок должно стимулировать экономический рост, что приведет к увеличению потребления нефти.

Напомним:

Цены на нефть выросли, прервав три сессии падения подряд, поскольку сокращение запасов нефти в США и риски поставок из-за лесных пожаров в Канаде способствовали повышению цен.

Танкер "Виктор Бакаев" перевозит нефть в Китай с Балтики, проверяя санкции стран "Большой семерки", которые пытаются ограничить нефтяной флот РФ.