Ціни на нафту зростають одночасно зі зменшенням запасів палива в США

Ціни на нафту зросли, перервавши три сесії падіння поспіль, оскільки скорочення запасів нафти в США і ризики поставок через лісові пожежі в Канаді сприяли підвищенню цін.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ф'ючерси на нафту марки Brent на вересень зросли на 40 центів, або на 0,5%, до 81,41 дол за барель.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) на вересень також зросли на 40 центів, або на 0,5%, до 77,36 дол за барель.

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За попередні три сесії WTI втратила 7%, а Brent - майже 5%.

Запаси сирої нафти, бензину та дистилятів у США скоротилися четвертий тиждень поспіль, що відображає стабільний попит у найбільшому споживачі нафти у світі.

Лісові пожежі в Канаді також підтримували ціни. Пожежі змусили деяких виробників скоротити видобуток і поставили під загрозу великий обсяг пропозиції.

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За тиждень, що завершився 19 липня, запаси сирої нафти США впали на 3,9 млн барелів. Запаси бензину впали на 2,8 млн барелів, а дистилятів - на 1,5 млн барелів.

Це буде перший випадок, коли запаси нафти в США впадуть протягом чотирьох тижнів поспіль з вересня 2023 року.

Очікується, що офіційні урядові дані про запаси нафти мають бути опубліковані в середу.

Нагадаємо:

Ціни на нафту стабілізувалися після падіння протягом останніх двох сесій, оскільки інвестори зберігали обережність на тлі очікувань великої пропозиції та слабкого попиту, попри потрясіння, пов'язані з президентською кампанією в США.

Ціни на нафту знизились, а світовий еталон Brent коливався біля місячного мінімуму, на тлі ослаблення попиту в Китаї, хоча втрати були обмежені скороченням запасів нафти в США.

З Росії знову заборонили вивозити бензин після росту цін на десятки відсотків.