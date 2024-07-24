В ЕС считают, что Россия врет об экономическом росте, на самом деле это начало ресоветизации

Министры финансов восьми стран Евросоюза заявили, что Кремль распространяет ложную информацию о том, что российская экономика не пострадала от западных санкций.

Об этом сообщает The Guardian.

Путин и его авторитарный режим распространяют лживый нарратив о том, что российская экономика сильна, а ее военная машина не пострадала от западных санкций. Это ложь, которую необходимо опровергнуть.

Сообщается, что на самом деле есть много признаков того, что российская военная экономика ухудшается. Санкции и другие меры по ослаблению российской экономики эффективны, но можно сделать еще больше.

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"Мы должны продолжать усиливать давление на режим Путина и поддерживать Украину", – говорится в сообщении.

Режим Путина постоянно хвастается высокими темпами роста экономики, но их формируют военная промышленность и государственные дотации. Это признак не стабильной, а перегретой экономики.

Отмечается, что военные заводы работают на максимальной мощности, а дефицит рук настолько сильный, что появилась информация о замене тюремных сроков принудительными работами.

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Министры указывают на другие признаки проблем в экономике:

рост инфляции, которую не удается сбить высокими процентными ставками;

сокращение вдвое ликвидных активов Фонда национального благосостояния;

эмбарго на экспорт горючего и сахара;

жесткий контроль за выводом капитала.

Для многих россиян военная экономическая политика Кремля должна была бы вызвать ощущение дежавю. Контроль за капиталом, запрет экспорта, значительные инвестиции в военную промышленность - это не новая политика, а скорее возвращение к советским приемам.

То, что выглядит и ошибочно воспринимается как "толчок" к росту, на самом деле является началом ресоветизации экономики.

Министры считают, что краткосрочный перегрев экономики, вызванный значительными инвестициями в военную промышленность и очень ограниченным доступом к технологиям, скорее всего, будет препятствовать росту производительности и приведет к стагнации частного сектора, ускорению инфляции и увеличению давления на российские домохозяйства.

В сообщении добавляют, что если Путин не изменит политику, экономика России может понести значительные убытки. Но нужно время, терпение и усиление санкционного режима, особенно в стратегических секторах, таких как энергетика, финансы и технологии.

"Одновременно нужно продолжать и усиливать поддержку Украины, а также поставлять больше оружия и боеприпасов. Наши страны сделали значительный вклад в поддержку Украины, как финансовую, так и военную, и будут продолжать делать это столько, сколько потребуется", – говорится в статье.

Под колонкой подписались министры финансов Швеции, Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Нидерландов и Польши.

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