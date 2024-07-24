Польская прокуратура проверяет 75 компаний из-за мошенничества с украинским зерном

Следствие считает, что эти компании завезли в Польшу тысячи тонн зерна, скрывая его происхождение и назначение.

Об этом сообщает Rzeczpospolita, со ссылкой на прокуратуру Жешува.

Отмечается, что уголовное производство по делу о мошенничестве с украинским зерном в Польше охватывает 75 компаний. Подозрения выдвинули уже семнадцати лицам.

"Под следствием находятся компании, зарегистрированные в Польше. Среди них нет украинских компаний. Подозреваемые в расследовании - преимущественно граждане Польши, но есть также граждане Украины и гражданин Эстонии", - рассказала пресс-секретарь прокуратуры Дорота Соколовская-Мах.

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Следствие считает, что эти компании завезли в Польшу тысячи тонн зерна, скрывая его происхождение и назначение. Техническое зерно можно использовать, например, для производства этанола или как биокомпонент для биотоплива, но сразу после ввоза его продавали для производства муки.

В сообщении говорится, что отмена Евросоюзом в 2022 году, после начала большой войны, пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины привела к неконтролируемому импорту дешевого зерна и рапса в Польшу.

Товар покупали посредники прямо на границе и продавали в Польше как польский.

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Напомним:

Украина и Словакия договорились как можно быстрее проработать отмену односторонних ограничений на украинскую аграрную продукцию.

Зерновой вагонопоток переориентировался с западных границ Украины на юг, в направлении морских портов Большой Одессы.

В феврале из-за блокирования границы поляками бюджет недополучил 7,7 миллиарда гривен таможенных поступлений.