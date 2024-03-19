Експорт зерна переорієнтувався на порти Великої Одеси – УЗ

Зерновий вагонопотік переорієнтувався із західних кордонів України на південь, у напрямку морських портів Великої Одеси.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов.

Ідеться, що станом на 18 березня черга вагонів із зерном у напрямку Ізмаїла зросла на 30,56% — до 705 вагонів. А на західних кордонах фіксують незначне збільшення обсягів передачі зернових вантажів, наприклад, на кордонах із Польщею, Словаччиною, Угорщиною. Водночас зменшення — на кордоні з Румунією.

Ткачов також пояснив, що наразі передачі вантажів на сухопутних переходах нічого не заважає, прикордонні залізничні переходи працюють у штатному режимі.

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Серед іншого, показник добового вивантаження вагонів із зерном в портах Великої Одеси протягом березня коливається у діапазоні 1000-1540 вагонів на добу. За добу в середньому вивантажують 104 вагони, і за тиждень середньодобовий показник збільшився на 10,64%.



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Потенційний врожай у 2024 році оцінюють на рівні 76,1 млн тонн зернових та олійних. В той час як врожай 2023 року склав 82,6 млн тонн.

Економічна правда.